Streamingdienst NLZIET biedt vanaf vandaag ook radiozenders aan via haar live-aanbod. De uitbreiding komt tot stand in samenwerking met Radioplayer Nederland en omvat meer dan 70 Nederlandse radiozenders. Dit bericht NLZIET in een persbericht.

Zenders

Het aanbod van ruim 70 radiozenders omvat de zenders van de publieke omroep, de landelijke commerciële radioaanbieders, themakanalen, regionale publieke en commerciële omroepen en andere radiozenders uit de Nederlandse markt. Een overzicht van de radiozenders vind je hier.

Ook in de auto

Met deze uitbreiding creëert NLZIET nieuwe gebruiksmomenten, waaronder luisteren onderweg en in de auto. De radiofunctie is daarom ook direct beschikbaar via Apple CarPlay en Android Auto. Binnen deze samenwerking verzorgt Radioplayer Nederland de technische koppeling en de gegevens die nodig zijn om het radio-aanbod binnen NLZIET goed aan te bieden en vindbaar te maken.

“Volgende stap”

NLZIET-directeur Niels Baas: “De uitbreiding met meer dan 70 radiozenders past bij onze bredere strategie om gebruikers vaker en op meer momenten van de dag aan ons te binden. Daarmee zetten we ook een volgende stap in onze ambitie om van NLZIET een always-on first choice platform voor Nederlandse content te maken.”