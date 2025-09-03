De commerciële radiozender KISS FM maakt op 11 september meer bekend over de DJ’s die de radiozender komen versterken. Vanaf maandag 29 september gaat de vernieuwde programmering van start.

Uitbreiding

KISS FM begon eerder dit jaar haar uitzendingen via de FM in de regio Amsterdam. Per 1 september is het bereik van KISS FM enorm uitgebreid. De radiozender is nu in grote delen van Noord-Holland en Flevoland te horen via de FM. Daarnaast is de radiozender te horen via DAB+ in Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

Optimaliseren

“De eerste weken van september worden benut voor het optimaliseren van het zendernetwerk. Op 11 september maakt KISS FM bekend welke DJ van een landelijke radiozender de overstap maakt naar het station. De programmering gaat vervolgens van start op maandag 29 september om 07.00 uur“, aldus de radiozender in een persbericht.

“Nieuw radiomerk”

“Met KISS FM krijgt Nederland er een nieuw radiomerk bij, gericht op de generatie van nu,” zegt woordvoerder Victoria Hensen in een persbericht. “Veel bestaande stations focussen op een ouder publiek, terwijl jongeren radio nog steeds beluisteren – alleen op een andere manier. KISS FM brengt de hits van vandaag, volgt TikTok-trends en kijkt naar wat scoort op streaming. FM gebruiken we als uithangbord, maar de echte beleving vindt plaats online: via onze stream én op social media.”

