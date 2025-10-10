OUTtv is nu ook te kijken via NLZIET. De televisiezender maakt onderdeel uit van het aanvullende pakket NLZIET Extra.

Uitbreiding

OUTtv bericht via haar sociale media-kanalen dat de zender “dankzij massale support” nu ook te zien is via de televisiedienst. OUTtv is ’s werelds eerste en toonaangevende LGBTQ+ televisie- en streamingkanaal, dat zich richt op een mix van originele en internationale series, films, documentaires en realityprogramma’s die zijn gemaakt voor en door de LHBTI+ gemeenschap.

Coming Out Day

Marc Putman, oprichter en CEO van OUTtv: “Wij hebben goed geluisterd naar de fans van OUTtv, die al lange tijd vroegen om onze zender via NLZIET te kunnen bekijken. Dat dit nu werkelijkheid wordt, zegt ook veel over hoe populair NLZIET is – juist ook bij een jongere doelgroep. We zijn dan ook erg blij dat NLZIET OUTtv toevoegt, en trots dat we, vlak voor Coming Out Day op 11 oktober, nu alvast ‘uit de kast’ kunnen komen met dit nieuws.”

Meer informatie over NLZIET vind je hier. Meer informatie over de programmering van OUTtv vind je hier.