NLZIET breidt het zenderpakket van NLZIET Extra uit. Vanaf deze maand krijgen abonnees van NLZIET Extra toegang tot zeven nieuwe zenders. De abonnementsprijs blijft gelijk.

Nieuwe zenders

De televisiezenders Paramount Network, MTV Nederland, Comedy Central, Nickelodeon, Nick Jr., Nick Toons en Nick Music zijn toegevoegd. “Naast deze zeven nieuwe zenders en de 41 basiszenders bevat NLZIET Extra ook HISTORY Channel, Crime + Investigation, Curiosity Channel, BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, BBC News, E! Entertainment en Euronews. Bovendien kunnen abonnees met NLZIET Extra op drie apparaten tegelijk kijken, ideaal voor gezinnen of huishoudens met verschillende kijkvoorkeuren“, aldus de streamingdienst in een persbericht.

“Blijven uitbreiden”

Niels Baas, directeur van NLZIET: “Met deze nieuwe zenders bieden we Extra-abonnees vanaf deze zomer meer keuze, meer gemak en meer kijkplezier dan ooit tevoren. Naast deze toevoegingen zullen we NLZIET de komende tijd verder blijven uitbreiden.” NL ZIET Extra kost 11,95 euro per maand of 131,40 euro per jaar. Er geldt nu een tijdelijke zomeractie waar de eerste drie maanden met 50 procent korting kan worden gekeken.

Cadeau voor bestaande abonnees

Bestaande abonnees die gebruik maken van NL ZIET (Premium) kunnen ook tijdelijk kijken naar alle zenders van het pakket Extra.