NLZIET heeft haar aanbod uitgebreid met de streamingdienst BBC NL+ van de Britse publieke omroep BBC. Daarnaast zijn er extra kinderprogramma’s beschikbaar gekomen in het on-demand aanbod.

BBC NL+

De streamingdienst BBC NL+ is volledig geïntegreerd in het standaardaanbod van NLZIET. “Daarmee is het na NPO Start Plus, RTL TV Gemist en KIJK de vierde VOD-dienst binnen het platform. Alle NLZIET-abonnees krijgen hiermee toegang tot een rijk aanbod aan Britse topseries, documentaires, lifestyleprogramma’s, comedy en soaps, waaronder de dramaseries Outrageous, Vienna Blood, Call The Midwife, Death In Paradise, Father Brown en Blue Lights“, aldus de streamingdienst in een persbericht.

Nieuwe kindercontent

Ook jonge kijkers profiteren van de uitbreiding. Binnen het speciaal ontwikkelde kidsprofiel wordt de komende tijd ruim 500 uur aan educatieve en vrolijke content toegevoegd, afkomstig van StoryZoo and Friends. Ouders kunnen rekenen op een overzichtelijke, afgeschermde omgeving met kindvriendelijke programma’s, zonder reclame.

“Verstevigen positie”

Niels Baas, directeur van NLZIET: “Met deze uitbreiding verstevigen we onze positie als hét centrale streamingplatform voor Nederlandse en internationale kwaliteitscontent. We bieden kijkers vanaf deze zomer meer keuze, meer gemak en meer kijkplezier dan ooit tevoren, terwijl de abonnementsprijs hetzelfde blijft.”

Meer zenders

Eerder deze maand werd het aanbod van tv-zenders al uitgebreid bij de streamingdienst. De televisiezenders Paramount Network, MTV Nederland, Comedy Central, Nickelodeon, Nick Jr., Nick Toons en Nick Music maken nu onderdeel uit van het zenderaanbod in het pakket NLZIET Extra.