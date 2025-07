Per vandaag is de nieuwe streamingdienst BBC NL+ ook te zien via KPN. Eerder vandaag kondigde NLZIET aan de nieuwe streamingdienst van de Britse publieke omroep door te geven.

BBC NL+

BBC NL+ is de nieuwe streamingdienst van de Britse publieke omroep BBC gericht op Nederland. De dienst is voorlopig alleen te zien via NLZIET en KPN. De dienst biedt een breed aan Britse series dat varieert van meeslepende drama’s en scherpe comedy tot boeiende documentaires, soaps, entertainment, lifestyle en natuurseries. Zo zijn onder andere de series Outrageous, Eden: Untamed Planet en The Great British Bake-Off te zien. Verder kun je ook de fastkanalen BBC Drama en Top Gear kijken via BBC NL+.

KPN TV+

De BBC NL+ app is per vandaag exclusief voor KPN TV+ klanten direct toegankelijk via kanaal 250. Via de app zijn meer dan 1.000 titels van de Britse omroep BBC on-demand te bekijken. Naast een on-demand aanbod biedt de app ook een “unieke mix van live “fast channels”: Top Gear, BBC One, BBC Two, BBC News & meer“, aldus KPN.

Meer informatie via deze website