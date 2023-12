KPN heeft een nieuwe app gelanceerd voor mobiele apparaten voor het gebruik van interactieve televisiediensten: KPN TV+. De app is inmiddels beschikbaar voor het Android-platform.

De nieuwe KPN TV+ app

De KPN TV+ app is een nieuwe app en vervangt op termijn de bestaande KPN TV app. Met de app kijk je live televisie en streamingdiensten. “Zoeken naar je favoriete film of serie is nog makkelijker. En we maken het persoonlijk. Want je krijgt aanbevelingen op basis van wat je graag kijkt. Even geen tijd om te kijken? Maak een handige kijklijst met je favorieten voor later. Ook deel je heel makkelijk je enthousiasme over die ene serie met je vrienden“, aldus de aanbieder op haar website.

Streamingdiensten

Het is in de nieuwe app ook mogelijk om streamingdiensten zoals Netflix en Videoland te bekijken mits je een abonnement hebt bij deze diensten. “Je wordt, zodra je een programma kiest om te bekijken, direct doorgeleid naar de eigen app van de streamingdienst zelf“, aldus KPN.

Meer functionaliteit

In de nieuwe app KPN TV+ is ook het zoeken naar content verbeterd. Zoeken gaat over alle televisiezenders, streamingdiensten en zelf Youtube heen. Daarnaast kunnen in de app profielen worden aangemaakt. Het gaat om acht profielen per huishouden. De app biedt daarnaast een zogenaamde kijklijst en gepersonaliseerde aanbevelingen. Tevens is de televisiegids verbeterd met vernieuwde zoomfuncties.

De KPN TV+ app is gratis te gebruiken voor alle klanten met een Internet & TV abonnement van KPN. De app is momenteel alleen beschikbaar voor Android-smartphones en “Eind eerste kwartaal 2024 willen we alle klanten gebruik laten maken van deze nieuwe app. Je krijgt de update automatisch gestuurd op je apparaat“. aldus de aanbieder.