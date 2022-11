NLZIET lanceert vandaag een nieuw abonnement genaamd NLZIET Extra. Met NLZIET Extra krijg je naast de 38 basiszenders ook toegang tot tien extra televisiezenders. Een extra abonnement was eerder al aangekondigd.

Tien zenders

De tien zenders in het pakket zijn BBC First, BBC One, BBC Two, BBC Entertainment, BBC World News, History Channel, Crime + Investigation, E! Entertainment, Curiosity en Euronews. Het nieuwe abonnement met een uitgebreid pakket aan internationale zenders kost maandelijks €9,95 en is daarmee twee euro duurder dan het reguliere abonnement.

Niels Baas (directeur NLZIET): ‘Naast het bestaande NLZIET-abonnement biedt het nieuwe Extra-abonnement nog meer kijkplezier en keuzevrijheid voor de kijker”.

Maand gratis

Bestaande NLZIET-abonnees krijgen in de maand november gratis toegang tot de content van NLZIET Extra. Nieuwe abonnees kunnen NLZIET Extra bij aanmelding 14 dagen gratis op proef bekijken

Een overzicht van de zenders vind je hier.