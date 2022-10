Het online videoplatform NLZIET krijgt in de toekomst mogelijk meerdere abonnementsvormen. Dit blijkt uit de begroting van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) over 2023.

NLZIET

Het videoplatform NLZIET is eigendom van RTL, Talpa en de NPO en biedt live- en on-demand diensten voor de televisiezenders van deze partijen. Daarnaast zijn ook de regionale televisiezenders, de televisiezenders van de Vlaamse openbare omroep VRT, Pebble TV en INPLUS.

Uitbreiding

Uit de begroting van de NPO blijkt dat er plannen zijn om in de toekomst ook de televisiezender van de Duitse en Britse (BBC) publieke omroep toe te voegen aan dit aanbod. Daarnaast wordt er ook gedacht aan televisiezenders als CNN, Cartoon Network en History Channel.

Abonnementsvormen

Momenteel kent NLZIET één abonnementsvorm die voor 7,95 euro per maand beschikbaar is. Uit de begroting blijkt dat er ook gedacht wordt aan een goedkopore en duurdere abonnementsvorm. “Zo zou een goedkopere propositie de gebruiker alleen de lineaire zenders en 7 dagen gemist kunnen bieden.De duurdere variant zou bovenop het basispakket een extra pakket kunnen bevatten“, aldus de NPO in haar begroting.