Vanaf vandaag zijn de Vlaamse zenders VRT Eén, VRT Canvas en VRT Ketnet toegevoegd aan het zenderaanbod van streamingdienst NL ZIET.

Live zenders

Het aanbod van live zenders op NLZIET groeit met deze drie Vlaamse kanalen naar 37 live zenders. Via replay tv is het tv-aanbod op Eén, Canvas en Ketnet ook direct terug te kijken.

“Zeer verheugd”

Niels Baas, directeur NLZIET is zeer verheugd dat het aanbod van NLZIET met Vlaamse kwaliteitsprogramma’s nog verder is uitgebreid. “Door de uitbreiding van de publieke televisiezenders van onze zuiderburen is het tv-aanbod op NLZIET nog completer. Met kwaliteitsprogramma’s zoals Dertigers, De Ideale Wereld en #LikeMe bieden we niet alleen extra kijkplezier voor mensen in de grenstreek, maar geheel Nederland“, aldus Baas.

