De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en Vlaamse publieke omroep VRT slaan de handen ineen met een samenwerkingsovereenkomst voor podcasts.

Versterken

Daarmee maken NPO en VRT acht podcasttitels beschikbaar via NPO Luister en VRT MAX. Het gaat om de podcasts De Kunst van het Verdwijnen, Revolusi, Napoleon, De Zonnekoning, Señor Sarens, Ouder, Wie Was Mama en De Bourgondiërs. De podcasts zijn vanaf november te beluisteren in de NPO Luister-app. Later dit jaar verschijnen ook acht Nederlandse titels van NPO op VRT MAX om zo het Nederlandse aanbod in Vlaanderen te versterken.

Nieuwe podcasts

De NPO heeft ook een aantal nieuwe podcasts aangekondigd die de komende periode te beluisteren zijn via haar audioplatform NPO Luister. Het gaat onder andere om JFK: the missing link (AVROTROS), Supergaande Extreem Online (ZWART), Paul is Dead (BNNVARA), De Cartooncrisis (HUMAN), Waar is Sarah? (VPRO) Zo Opgelost (KRO-NCRV), De Toekomst Is Grijs (MAX) en Podcast Mina en Mevrouw (vanaf 3 februari, VPRO).

Meer informatie via NPO Luister.