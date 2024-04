Vanaf 15 april zal JUKE, het audioplatform van Talpa, een groot aantal functies verliezen. Zo verdwijnen de podcasts van het platform en zal alleen een select aantal radiozenders te beluisteren blijven via het platform.

MIJN JUKE

Vanaf 15 april aanstaande zal ook MIJN JUKE verdwijnen. Hierdoor is het niet meer mogelijk om je favoriete radiozenders en podcasts op te slaan. Podcasts verdwijnen vanaf 15 april helemaal van het platform. Een aantal podcasts was al van het platform verdwenen. “Deze podcasts zijn overgenomen door een andere podcastdienst die deze content exclusief gaat aanbieden tegen betaling“, aldus JUKE.

Per 15 april verdwijnen alle podcasts van het platform, “Podcasts die niet meer beschikbaar zijn op JUKE moedigen we luisteraars aan om rechtstreeks naar de websites van de betreffende podcasts te gaan of hun content via de nieuwe exclusieve dienst te volgen“, aldus JUKE op haar website.

Radiozenders

Tot op heden bood het audioplatform meer dan 1000 livestreams aan naar radiozenders. Vanaf 15 april zal er een select aantal radiozenders overblijven op JUKE. “Wij zullen een select aanbod van radiozenders behouden, waaronder Radio 538, Sky Radio, Radio 10, Radio Veronica, 100%NL, SLAM, Arrow Classic Rock en Decibel“, aldus een bericht van JUKE aan haar gebruikers. Radiozenders als Qmusic, JOE en de radiozenders van de NPO worden echter niet meer genoemd. Een overzicht van de radiozenders die vanaf 15 april zijn te beluisteren via JUKE vind je hier.

“Begrip”

“We begrijpen dat dit een aanzienlijke verandering is en we waarderen je begrip en flexibiliteit in deze transitieperiode. We nodigen je uit om de beschikbare zenders te verkennen en hopen dat je binnen ons vernieuwde aanbod nieuwe favorieten zult ontdekken”, aldus het audioplatform op haar website.