De publieke omroep brengt in 2025 alle radiozenders samen in de NPO Luister-app en website. Hiermee verdwijnen op termijn de huidige zenderapps en kunnen luisteraars alle radiozenders en podcasts van de publieke omroep gemakkelijk op één plek vinden. NPO Luister is daarmee dé plek waar luisteraars altijd en overal kunnen genieten van hun favoriete radioprogramma’s en podcasts.

“Lang gekoesterde wens”

“Het is een lang gekoesterde wens die eindelijk in vervulling gaat: alle radiozenders en podcasts van de publieke omroep op één plek voor iedereen! Met de integratie van onze radiozenders in NPO Luister maken we het voor ons publiek makkelijker dan ooit om onze zenders te vinden, te beluisteren en contact te hebben met de makers,” zei Jurre Bosman, directeur NPO Audio, vandaag tijdens de Presentatie Audio van de publieke omroep.

Podcasts

Tijdens de Presentatie Audio is verder bekendgemaakt dat het podcastaanbod van de publieke omroep wordt verrijkt met podcastmakers die zich de komende jaren verbinden aan NPO Luister. Zo maken gelauwerde podcastmakers als Maarten Dallinga (BNNVARA), Sara de Monchy (NTR) en Simon Heijmans (NTR) de komende jaren meerdere podcasts voor het audioplatform. Hiermee weten de vele podcastfans dat ze voortaan altijd op NPO Luister kunnen afstemmen. Meer informatie via deze website.