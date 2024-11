Bij de publieke radiozenders NPO Radio 2 en NPO 3FM worden wijzingen doorgevoerd in de programmering.

NPO Radio 2

Per 2 januari 2025 zijn er aanpassingen in de programmering. Zo keert Morad El Ouakili (PowNed) met zijn show Met Morad terug in de avond van NPO Radio 2, van maandag tot en met donderdag van 20.00 tot 22.00 uur

Andere wijzigingen:

Daniël Lippens (BNNVARA) gaat onder de noemer Hallo met Daniël de uren 14.00 tot 16.00 uur op vrijdag, zaterdag en zondag presenteren

Paul Rabbering (AVROTROS) is op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur te horen met Pauls 90s

Klaas van Kruistum (KRO-NCRV) wordt een nieuwe stem op NPO Radio 2 en wel op vrijdagavond van 22.00 tot 00.00 uur

Tannaz Hajeby (Omroep MAX) presenteert het programma De T van Tannaz elke zaterdag en zondag van 06.00 tot 09.00 uur

Jeroen van Inkel (BNNVARA) begint op zaterdag en zondag een uur eerder: Rinkeldekinkel is dan van 09.00 tot 12.00 uur

Evelien de Bruijn (KRO-NCRV) is op zondagmiddag van 12.00 tot 14.00 uur te horen

Van 04.00 tot 06.00 uur presenteert op maandag en dinsdag Sem Chouikha (NPO Campus/PowNed), op woensdag en donderdag Thomas Hekker (PowNed) en op vrijdag Gijs Hakkert (PowNed)

NPO 3FM

Ook bij NPO 3FM zijn er wijzigingen in de programmering. Zo verwelkomt de zender Jasper Leijdens, die van maandag tot en met donderdag tussen 22.00 en 01.00 uur afwisselend met Eva Cleven 3voor12 Radio presenteert. Jamie Reuter schuift iedere werkdag aan bij Wijnand Speelman (KRO-NCRV). NPO Campus-talenten Andres Odijk (KRO-NCRV), Obi Raaijmaakers (NTR) en Sebastiaan Ockhuysen (PowNed) groeien vanuit de opleidingsnacht door naar een vaste plek in de dag- en avondprogrammering.

Overzicht: