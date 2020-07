Talpa’s JUKE introduceert podcastgids

Talpa’s muziekplatform JUKE introduceert speciaal voor zoekende podcastluisteraars een podcastgids. “Beginnende podcastluisteraars hoeven niet langer meer uren te zwemmen in het overweldigende aanbod aan podcasts.”, aldus het platform in een persbericht.

Aanbevelingen

JUKE brengt vanaf vandaag lijsten met podcast aanbevelingen binnen populaire categorieën. “De tips zijn samengesteld door professionals en bekende podcastliefhebbers, op basis van actualiteiten én passend bij het moment van de dag. Op deze manier biedt JUKE een helpende hand aan luisteraars die behoefte hebben aan een gids binnen het gigantische aanbod.”, aldus Talpa in een persbericht.

“Ontdekken soms lastig”

Patrick Goldsteen, Director Product JUKE: “Uit onderzoek blijkt dat het ontdekken van nieuwe podcasts lastig is, helemaal in het enorme nationale én internationale aanbod. Daarom start JUKE als eerste platform een speciale podcastgids met handige lijsten die je meenemen in deze nieuwe wereld van audio. JUKE wordt hiermee het startpunt voor het luisteren van podcasts.”

Podcastgids

Op basis van onder andere actualiteiten, populariteit en passend bij het moment van de luisteraar, biedt JUKE top 5-lijsten waardoor het makkelijker wordt om een podcast uit te kiezen. Op maandagochtend tipt het platform bijvoorbeeld de beste podcasts om de week mee te beginnen. En als het Formule 1-seizoen begint, zorgt JUKE voor een top 5 die luisteraars gehoord moeten hebben om vooraan te staan in gesprekken met vrienden.

De tips worden niet alleen samengesteld door podcastprofessionals, ook bekende podcastliefhebbers delen hun favoriete top 5. Daarnaast speelt ook het podcastgedrag van luisteraars zelf een belangrijke rol bij de selectie.

Meer informatie via https://juke.nl/podcasts