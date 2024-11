Talpa Network gaat samenwerken met de streamingdienst HBO Max. De overeenkomst tussen HBO Max en Talpa Network omvat de rechten om de reboot van SBS6-dramaserie Medisch Centrum West toe te mogen voegen aan het streamingplatform van HBO Max.

Lokale content

Hiermee breidt de lokale contentbibliotheek van de streamingsdienst weer verder uit. Zo zijn lokaal geproduceerde series zoals De Frogers: Happy Campers en Jeroen’s Abandoned Adventures met Jeroen van Koningsbrugge ook te zien op HBO Max. Medisch Centrum West is elke zondag om 21.30 uur te zien op SBS6 en vanaf zondag 17 november wekelijks te streamen op HBO Max.

“Trots”

Tatiana Lagewaard, Head of Content & Programming bij Warner Bros. Discovery: “We zijn trots een serie van Nederlandse bodem zoals Medisch Centrum West toe te mogen voegen aan ons platform en daarmee het lokale aanbod van HBO Max nog verder uit te breiden. Hopelijk weten zo nog meer oude en nieuwe fans deze serie na dertig jaar opnieuw te vinden”.

Medisch Centrum West

Medisch Centrum West is elke zondag om 21.30 uur te zien op SBS6 en vanaf zondag 17 november wekelijks te streamen op HBO Max. De serie is afgelopen zondag 10 november gestart op SBS6. Vanaf aankomende zondag 17 november is telkens een week na de uitzending op SBS6 de nieuwe aflevering te streamen op HBO Max.