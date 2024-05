De vernieuwde streamingdienst HBO Max gaat op 11 juni van start. De nieuwe dienst brengt het huidige HBO Max, discovery+ en Eurosport samen in een nieuwe app met nieuwe functionaliteiten.

Abonnementsvormen

HBO Max biedt een keuze van verschillende abonnementsvormen aan, plus een Sport add-on die aan elk abonnement kan worden toegevoegd. Volledige en on-demand verslaggeving van de Olympische Spelen van Parijs 2024 maakt deel uit van elke abonnementsvorm, zodat alle klanten volledige toegang krijgen tot het grootste sportevenement ter wereld.

De dienst kent straks de abonnementsvormen Basic met reclame (5,99 euro per maand), Standaard (9,99 euro per maand) en Premium (13,99 euro per maand). Deze laatste abonnementsvorm biedt o.a. het streamen op vier apparaten tegelijk, 4K-resolutie en Dolby Atmos geluid.

Sport add-on

Voor 5 euro per maand is de sport add-on toe te voegen aan de abonnementen. Deze add-on biedt verslaggeving van live-sportevenementen waaronder UFC, Grand Slam-tennis, de

grote wielerrondes, de 24 uur van Le Mans en live lineaire kanalen Eurosport 1 en Eurosport 2.