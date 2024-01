Het negende raceseizoen van de Formule E gaat dit weekend van start in Mexico-Stad. De races zijn live te zien via Ziggo Sport en Eurosport.

Elf teams, twee Nederlanders

De elf teams en 22 coureurs strijden voor het eerst in de Gen3 Formule E auto, die met een topsnelheid van ruim 300 km/uur sneller is dan ooit tevoren. Er doen dit jaar twee Nederlanders mee met deze raceklasse: Robin Frijns; hij racet voor Team ABT Cupra. Nyck de Vries zal uitkomen voor het team van Mahindra.

Ziggo Sport

Alle vrije trainingen, kwalificaties en races zijn te zien op Ziggo Sport Racing. De sportzender zendt alle races van de elektrische race-klasse live uit op Ziggo Sport Racing en -afhankelijk van andere live sportuitzendingen- mogelijk ook op Ziggo Sport (kanaal 14) en Ziggo Sport Select. Ronald van Dam geeft commentaar. De uitzendtijden voor de Formule E van Mexico-Stad vind je hier.

Eurosport

De Formule E is ook te volgen via Eurosport en streamingdienst Discovery+. De race in Mexico-Stad wordt uitgezonden op Eurosport 2. Voor deze televisiezender is bij een aantal providers een aanvullend pakket nodig.

De gehele racekalender voor de Formule E vind je hier.