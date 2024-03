Warner Bros. Discovery heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn vernieuwde streamingdienst HBO Max in Nederland gelanceerd wordt vanaf 17 juni.

HBO Max, Discovery+ en Eurosport

De dienst brengt de huidige programmering van HBO Max, het real-life entertainment van discovery+ en alle internationale sportuitzendingen van Eurosports premium-abonnement samen. Warner Bros. Discovery heeft ervoor gekozen om de merknaam HBO Max te handhaven voor deze vernieuwde streamingdienst in Nederland en België in verband met het bestaan van Omroep MAX. In andere landen wordt het Max genoemd.

Abonnementsvormen

HBO Max biedt een keuze van verschillende abonnementsvormen aan, plus een Sport add-on die aan elk abonnement kan worden toegevoegd. Volledige details over de prijzen worden later bekendgemaakt. De verschillende abonnementsvormen zijn:

Basic met reclame: Dit abonnement geeft gebruikers de mogelijkheid om van HBO Max te genieten tegen een lagere prijs en bevat reclame. Gebruikers kunnen content streamen op 2 apparaten tegelijk. Content is beschikbaar in Full HD resolutie.

Standaard: Gebruikers kunnen content streamen op 2 apparaten tegelijk. Content is beschikbaar in Full HD resolutie. Met dit abonnement kunnen maximaal 30 downloads worden gedaan om beschikbare content ook offline te bekijken

Premium: Gebruikers kunnen content streamen op 4 apparaten tegelijk (max 2 voor Sport). Full HD of 4K-resolutie, plus Dolby Atmos geluid, (indien beschikbaar). Met dit abonnement kunnen maximaal 100 downloads worden gedaan om beschikbare content ook offline te bekijken (gelimiteerd).

Sport add-on

Met de Sport add-on kijk je live sportevenementen waaronder UFC, Grand Slam-tennis, de grote wielerrondes, de 24 uur van Le Mans, de live lineaire kanalen Eurosport 1 en Eurosport 2 – en nog veel meer. De Sport add-on is aan te kopen als een add-on bij elk abonnement. Gebruikers kunnen sportcontent streamen op maximaal 2 apparaten tegelijk. Meer informatie via deze website.