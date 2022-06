Dit najaar verandert het online video- en audioplatform VRT NU naar VRT MAX. Dit bericht de Vlaamse openbare omroep in een persbericht. VRT NU is vijf jaar oud en aan vernieuwing toe. De nieuwe naam moet de VRT-content tot bij een nog breder, nieuw en vooral jong publiek brengen, aldus de openbare omroep van Vlaanderen.

Sinds 2017

VRT heeft sinds 2017 een online videoplatform: VRT NU. Daarop kan je via het internet gratis tv-programma’s van één, Canvas en Ketnet live bekijken of herbekijken. VRT Nu biedt ook films en reeksen aan en content van de VRT-radiomerken.

Versterken

De VRT wil haar digitale aanbod nu gaan versterken en het meer afstemmen op maat van elke mediagebruiker. Bij de voorstelling van het jaarverslag van VRT in het Vlaams Parlement, kondigde CEO van VRT Frederik Delaplace daarom aan dat het streamingplatform van de openbare omroep vernieuwd wordt: VRT NU wordt VRT MAX.

“VRT MAX moet een volwaardig digitaal kanaal worden van het volledige VRT-aanbod en we vonden het nodig om er een andere naam aan te geven om die ambitie ook duidelijk te maken“, legt Delaplace uit. En er is ook een praktische reden: “Uit eerder onderzoek hadden we al vastgesteld dat er veel spraakverwarring was tussen VRT NWS en VRT NU.”

Streamz

De gesprekken tussen VRT en het Vlaamse streamingplatform Streamz worden ook opnieuw opgestart, nadat eerdere onderhandelingen daarover mislukte.