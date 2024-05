De Belgische televisie-aanbieder Telenet introduceert een nieuwe digitale televisie-ontvanger: TV-box IP. Deze nieuwe ontvanger is vrijwel identiek aan de Mediabox Next Mini van Ziggo.

Milieuvriendelijk

De nieuwe TV-box IP is volgens de aanbieder de kleinste op de Belgische markt en kan dankzij zijn compactheid gemakkelijk achteraan je tv-toestel geplaatst worden. “Bovendien is de nieuwe box nog krachtiger dan zijn voorgangers en beschikt deze over de meest geavanceerde WiFi6 technologie“, aldus Telenet in een persbericht.

IPTV

De ontvanger werkt geheel volgens het IPTV-protocol en heeft dus geen coax-aansluiting meer, net als de Mediabox Next Mini van Ziggo. Het toestel is gemaakt uit volledig gerecycleerd materiaal en minstens 80% energiezuiniger dankzij het vermogen van 3W, vergeleken met voorgaande modellen.

Vervanging

Telenet begon de uitrol van de nieuwe TV-box IP op 16 november 2023 in de regio Limburg. Sinds 30 januari werd de TV-box bij nieuwe tv-klanten in heel Vlaanderen en Brussel aangesloten. Op termijn zullen alle televisieklanten met een oude generatie decoder een nieuwe ontvanger krijgen. Klanten krijgen hierover vanzelf bericht.