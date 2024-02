De Belgische kabelaar Telenet introduceert een app voor de streamingdienst Apple TV+ op haar digitale ontvanger. Telenet is het Belgische zusje van de Ziggo.

Nieuwe app

De app is vanaf nu te vinden op de zogenaamde Telenet TV-box. Deze ontvanger heeft veel gelijkenis met de Mediabox van Ziggo. Een abonnement voor de streamingdienst van Apple dient bij Apple te worden afgesloten.

Aanbod

De streamingdienst van Apple biedt titels als Masters of The Air, Ted Lasso, The Morning Show, Bad Sisters, Slow Horses, Hijack, Silo, For All Mankind en de Oscar-genomineerde film Killers of the Flower Moon van regisseur Martin Scorsese. “We zijn opgetogen om de bekroonde content van Apple TV+ naar nog meer Belgische huiskamers te brengen,” zegt Christophe Dejaeghere, Product Manager bij Telenet in een persbericht.

Ziggo volgt?

Meer informatie over het gebruik van Apple TV+ bij Telenet vind je hier. Het is niet duidelijk of de app voor de streamingdienst van Apple binnenkort ook via de Mediabox Next en Mediabox Next Mini van Ziggo wordt aangeboden.