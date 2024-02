Vanaf vandaag is streamingdienst Apple TV+ voor Ziggo-klanten rechtstreeks te bekijken op de Mediabox Next en Next Mini.

Aanbod

Apple TV+, de streamingdienst van Apple, biedt bekroonde films en series van de bekendste verhalenvertellers van dit moment, waaronder Masters of the Air, Monarch, Silo, Hijack, The Morning Show, Foundation en het voor meerdere Oscars® genomineerde Killers of the Flower Moon van regisseur Martin Scorsese.

Abonnement

Met een abonnement op Apple TV+ hebben Ziggo-klanten direct toegang tot het volledige aanbod via de app op het TV & Streaming-platform op hun Mediabox Next of Next Mini. Het opstarten van de app en zoeken tussen de titels gaat gemakkelijk met de Voice Remote-functie van de afstandsbediening of door vanaf 5 maart naar kanaal 159 te gaan. Een abonnement kan worden afgesloten bij de dienst zelf en kost 9,99 euro per maand.

“Eén plek”

Robin Kroes, directeur Consumentenmarkt, zegt: “Ons TV & Streaming-platform biedt klanten het beste entertainment van hun favoriete streamingdiensten en zenders. Nu Apple TV+ via Ziggo beschikbaar is, kunnen onze klanten genieten van nog meer programma’s, films en series van topkwaliteit op één plek.”

