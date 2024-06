Vanochtend vroeg, net na middernacht, heeft de Nederlandse zenderexploitant Broadcast Partners de exploitatie van de commerciële landelijke DAB+-multiplex 11A in Vlaanderen officieel overgenomen van exploitant Norkring.

Nieuw zenderpark

De afgelopen maanden is er gewerkt aan de bouw van een nieuw zenderpark met in totaal 23 nieuwe opstelpunten verspreid over Vlaanderen en Brussel. Voor het publiek verandert er weinig. De stations die via het 11A netwerk te ontvangen waren, blijven beschikbaar. Via het netwerk zijn onder andere de Vlaamse commerciële radiozenders Qmusic, JOE, Willy, Top Radio en Play Nostalgie te horen. Wel is de radiozender Antigoon toegevoegd (48 kbps) aan het netwerk. Het netwerk kan ook in delen van Zuid-Nederland worden beluisterd.

“Luisteraar merkt weinig”

“Ondanks dat de radiosignalen door andere zenders worden uitgezonden, is het de verwachting dat de luisteraar weinig merkt van de overgang van zenderoperator“, aldus de zenderexploitant in een persbericht. Afhankelijk van het merk en type ontvanger, kan het nodig zijn om de ontvanger opnieuw te laten zoeken.

Beautycontest

Eind 2023 werd de inschrijvingsprocedure gestart door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) waarna meerdere inschrijvingen werden beoordeeld op basis van een beautycontest. VRM heeft na toetsing van de ingediende dossiers Broadcast Partners aangewezen als de uitvoerende partij.

Dekkingskaart (indoor) kanaal 11A:

(bron Broadcast Partners via dabplus.be)