Vanaf maandag krijgt de Vlaamse commerciële radiozender Nostalgie een nieuwe naam: Play Nostalgie. Met de nieuwe naam moet de verbondenheid met de televisiezenders van Play worden versterkt.

Opgefrist

“Play Nostalgie dat is nog steeds jouw geliefde muziekzender… maar dan verrijkt en opgefrist met nieuwe programma’s, nieuwe DJ’s, een nieuwe look… Veel meer dan zomaar een nieuwe naam, dus“, aldus de radiozender.

DJ’s

De radiozender krijgt ook nieuwe DJ’s. Vanaf eind september zal Liesa Naert een programma krijgen op de zaterdagochtend met Larissa Roose. Bart De Raes, voorheen werkzaam voor VRT MNM, zal de ochtendshow op werkdagen voor zijn rekening nemen.

Luisteren

De radiozender is in Vlaanderen te beluisteren via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet.

Afbeelding

Programmering Play Nostalgie: