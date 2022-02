Radiozenders Qmusic, Joe en Nostalgie behouden hun FM-frequenties in Vlaanderen. Dit heeft minister Benjamin Dalle (media) bekend gemaakt.

Studio 100

Naast de huidige vergunninghouders (Qmusic, Joe en Nostalgie) had ook Studio 100 zich ingeschreven voor één van de drie frequentiepakketten. Volgens minister Dalle hadden de drie huidige vergunninghouders de beste dossiers. Hij benadrukt dat ook Studio 100 een goed dossier had, maar minder goed scoorde dan de andere drie.

Spring

Studio 100 wou een nieuwe radiozender oprichten, Spring. Het zou een radiozender worden voor volwassenen waarop de helft van de tijd gepraat wordt, met eigen nieuwsgaring en humor. Studio 100 is momenteel actief in digitale ether met de radiozender 100 Crooners. Het is nog onduidelijk wat er met deze radiozender gaat gebeuren.