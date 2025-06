Elke vrijdag in juni presenteert JOE een unieke Top 100, vol legendarische hits uit de 70s, 80s en 90s. Elke week staat een ander thema centraal, van de 100 beste filmklassiekers tot zomerse meezingers.

Filmhits

De aftrap is vandaag, vrijdag 6 juni, met de JOE Filmhit Top 100, een lijst vol iconische hits die je moeiteloos terugbrengen naar de bekendste filmscènes. Kai Merckx zal elke vrijdag de finale van de toplijst presenteren.

Thema’s

In de weken daarna volgen thema’s die elk op hun eigen manier bijzonder zijn. Zoals een toplijst vol artiesten die slechts één hit scoorden maar daarmee een blijvende indruk achterlieten in de JOE One Hit Wonder Top 100. Legendarische duetten en verrassende combinaties in de JOE Duet Top 100. En de JOE Zomer Top 100 met de ultieme hits die perfect passen bij zonnige dagen en lange avonden.

Luisteren kan via FM, DAB+ en Internet. Meer informatie vind je hier.