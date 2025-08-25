Radiozender JOE is gestart met de uitzendingen van haar themakanaal JOE non-stop. De nieuwe radiozender is te horen via Internet en DAB+.

JOE non-stop

Op JOE non-stop is 24 uur per dag non-stop muziek te horen uit de 70’s, 80’s en 90’s. Het is de eerste themazender voor de radiozender van DPG Media. “Na het grote succes van JOE zet de radiotak van DPG Media opnieuw een stap in de uitbreiding van haar radioportfolio. De mix van de beste hits uit de 70s, 80s en 90s blijkt perfect aan te slaan bij een breed publiek. Om die reden lanceert JOE nu haar eerste themakanaal: JOE non-stop. Dit kanaal speelt in op de groeiende behoefte aan continue muziekbeleving“, aldus DPG Media, eigenaar van de radiozender, in een persbericht.

Uitbreiding

Jorn Agterberg, Head of Content & Programming van de radiozender in een persbericht: “We breiden het JOE-universum uit met een non-stop muziekstation. Het hoofdkanaal blijft dé plek voor de Coen & Sander Show, de Singalong, 80s Lunch en de Middagshow met Kai. En nu bieden we een extra kanaal voor wie het liefst volledig opgaat in de grootste classic hits, de vertrouwde sound van JOE.”

Luisteren

Luisteren kan via Internet en DAB+. De uitzendingen via DAB+ zijn te horen via kanaal 9C. Door de komst van Joe non-stop is de uitzendkwaliteit van de themazenders Qmusic 90’s en 00’s, Qmusic Foute Uur en Qmusic Top 40 via DAB+ iets verlaagd.

