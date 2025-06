JOE is voor minimaal één seizoen Official Music Partner én mouwsponsor van Feyenoord. Vorige week maakte de radiozender al bekend ook voor voetbalclub PSV de Official Music Partner te zijn. Gedurende het seizoen 2025-2026 zal het logo van JOE op de mouw van de Feyenoord en PSV shirts te zien zijn.

“Uitbreiding”

“Met deze uitbreiding bouwt JOE verder aan haar rol in het Nederlandse voetballandschap. Of het nu het gejuich na een goal is of het fanatiek zingen van liedjes op de tribune, muziek en voetbal zorgen samen voor onvergetelijke momenten”, aldus JOE in een persbericht.

“Trots”

Mark de Deugd, Marketing Director van JOE, kijkt uit naar de samenwerking met de Rotterdamse club: “We zijn erg trots dat we ons dit seizoen mogen verbinden aan zowel Feyenoord als PSV. Twee clubs met een enorme achterban en een rijke historie. Feyenoord is een club waar beleving, passie en emotie centraal staan, waarden die perfect aansluiten bij de kracht van muziek. We kijken ernaar uit om samen met beide clubs momenten te creëren die blijven hangen, met muziek als verbindende kracht.”