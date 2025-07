Feyenoord ONE, de streamingdienst van voetbalclub Feyenoord, is vanaf nu ook te zien via Odido. De doorgifte is onderdeel van een nieuw Strategisch Partnership tussen de voetbalclub en Odido.

Drie seizoenen

“Voor minimaal drie seizoenen verbinden de club en het telecombedrijf zich aan elkaar, met als doel Feyenoord en haar supporters te laten profiteren van de internet en telefoniediensten van Odido“, aldus het telecombedrijf in een persbericht.

Feyenoord ONE

Als onderdeel van deze samenwerking zal Odido Feyenoord de komende drie jaar ondersteunen met mobiele telefonie en vaste internetdiensten via haar netwerken. Feyenoord-supporters krijgen bovendien in de Feyenoord webshop toegang tot exclusieve aanbiedingen van het telecombedrijf.

Daarnaast wordt de streamingdienst Feyenoord ONE toegevoegd aan het Extra’s portfolio van Odido, speciaal voor klanten met een Unlimited Premium- of Unlimited Plus-abonnement.