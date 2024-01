Feyenoord heeft als eerste club in Nederland een eigen online streamingdienst gelanceerd.

Exclusieve content

De streamingdienst wordt aangeboden onder de naam Feyenoord ONE. “Met Feyenoord ONE biedt de club supporters exclusieve Feyenoord-videocontent verzameld op één plek. Op het platform, dat vanaf nu live staat, zijn volledige wedstrijden, exclusieve documentaires en videoseries en historische wedstrijden te bekijken“, aldus de club op haar website.

“Waardevolle aanvulling”

Commercieel directeur Ruud van der Knaap: ‘Feyenoord ONE is een waardevolle aanvulling op onze bestaande clubkanalen, zoals de Feyenoord-website, de app, het magazine en de sociale media-kanalen. Met Feyenoord ONE bieden we supporters content van hoge kwaliteit op één plek, waarbij je zelf kunt bepalen wanneer je wat kijkt en je nooit meer iets hoeft te missen.’

Aanbod

De streamingdienst biedt onder de noemer Feyenoord Originals exclusieve videoproducties van de club streamen. Bij lancering zijn er al meer dan 30 documentaires en series te zien, waaronder de nieuwe, zesdelige serie ‘We zullen wat beleven’.

De streamingdienst biedt eveneens de mogelijkheid om wedstrijden te livestreamen. Zoals oefenwedstrijden van het eerste elftal, jeugdwedstrijden en de resterende UEFA Youth League-wedstrijden van Onder 19 van dit seizoen. Ook zijn highlights van wedstrijden van Vrouwen 1 te vinden op het platform. De live wedstrijden van Feyenoord 1 in de Eredivisie, KNVB Beker en in Europa blijven via de bestaande rechtenhouders te zien.

Abonnement

De streamingdienst is voor alle supporters te bezoeken. Om exclusieve content te zien, kunnen supporters een lidmaatschap afsluiten. Seizoenkaarthouders en Legioen-leden zijn via e-mail geïnformeerd over de mogelijkheden en de lidmaatschapsprijs voor het restant van het huidige seizoen. Vanaf het seizoen 2024-2025 kost een lidmaatschap op de dienst € 25,- per seizoen voor seizoenkaarthouders en Legioen-leden, voor overige supporters kost een lidmaatschap € 50,- per jaar.

Meer informatie via deze website.