Streamingdienst Apple TV+ is op 4 en 5 januari 2025 tijdelijk gratis te gebruiken. Er is alleen een account nodig om in te loggen.

Apple TV+

Apple TV+ is de streamingdienst van tech-bedrijf Apple. De dienst bestaat in 2025 vijf jaar en viert dit feestje met een gratis ‘kijkweekend‘. Op zaterdag 4 januari en zondag 5 januari 2025 is de dienst tijdelijk gratis te gebruiken. Normaal kost de dienst in Nederland 9,99 euro per maand na een gratis proefperiode van 7 dagen. Bij aankoop van een nieuw apparaat van Apple kan overigens drie maanden gratis worden gekeken naar de streamingdienst.

Series en films

Via de dienst zijn exclusieve series, Apple Originals, te zien zoals Slow Horses, The Morning Show, Silo, Ted Lasso en For All Mankind. Daarnaast biedt de dienst ook films zoals CODA, Napoleon en Wolfs. De film CODA won zelfs een Oscar voor Beste Film.

Apps

Kijken kan via de app voor Apple TV+ die via diverse televisies zoals van LG en Samsung en de digitale ontvanger Mediabox Next (Mini) van Ziggo. Daarnaast is de dienst natuurlijk te bekijken via iPhone, iPad en Apple TV. Meer informatie via deze pagina.