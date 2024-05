Aanbieder Odido is bezig met het vernieuwen van haar televisie-app voor het platform van Apple TV. Gebruikers kunnen de vernieuwde app inmiddels testen.

Nieuwe vormgeving

In navolging van de vernieuwde app voor Android TV krijgt ook de televisie-app van Odido voor Apple TV een opfrisbeurt. In de nieuwe versie is de algehele “look and feel” aangepast. Daarnaast is de app sneller geworden en moet het navigeren door de applicatie zijn verbeterd.

Testen

Abonnees van Odido met een televisieabonnement en een Apple TV kunnen de applicatie inmiddels testen via de applicatie Testflight.