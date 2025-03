In de maand maart staan onder andere Discovery Science en Mezzo in de digitale etalage bij diverse televisie-aanbieders.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Discovery Science

Bij aanbieder KPN is Discovery Science de zogenaamde ‘zender van de maand’. “Discovery Science is dé zender voor iedereen die geïnteresseerd is in innovatie en vooruitgang. Geschiedenis, de ruimte, moderne technologieën, alledaagse fenomenen: met de programma’s van Discovery Science leer je over de wereld om ons heen. Met programma’s als How it’s made of How the universe works behandelt Discovery Science de ware wonderen van de wetenschap. Discovery Science zie je in februari op kanaal 42“, aldus KPN.

Mezzo

Bij aanbieder Odido is muziekzender Mezzo tijdelijk te zien in het digitale basispakket. “Mezzo is in maart de zender van de maand. De internationale zender voor klassieke muziek, jazz en dans. Mezzo is onmisbaar voor de grootste muziekliefhebbers, maar is ook een bron van ontdekking die toegankelijk is voor een minder ingewijd publiek. Maak nu kennis met deze zender op kanaal 18.”, aldus Odido.