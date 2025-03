Radiozender Classicnl is vanaf 31 maart aanstaande alleen nog maar te beluisteren via Internet. De uitzendingen via de digitale radiopakketten van onder andere Ziggo, KPN en Odido worden gestaakt.

Classicnl

De radiozender met non-stop klassieke muziek kondigt via haar website aan dat de radiozender vanaf 31 maart “volledig digitaal” gaat uitzenden. “We zijn dan niet meer via de kabel te beluisteren maar wel overal online via de app, je computer en je tablet”, aldus de radiozender.

De radiozender heeft een speciale webpagina gelanceerd met meer informatie over de overstap. In september 2023 verdween de radiozender al uit de digitale ether (DAB+) en vanaf 31 maart is de radiozender ook niet meer te beluisteren via de digitale radiopakketten van o.a. Ziggo, KPN en Odido.