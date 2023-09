De commerciële radiozender Classicnl is niet meer te beluisteren via de digitale ether (DAB+). De radiozender heeft per vandaag haar uitzendingen via DAB+ gestaakt.

DAB+

Het is niet de eerste keer dat Classicnl (en haar voorganger Classic FM) de uitzendingen via DAB+ staakt. In november 2017 werd al eens eerder de stekker uit de digitale etheruitzendingen getrokken. In september 2019 is de radiozender weer via de digitale ether gaan uitzenden. De radiozender maakt hiervoor gebruik van capaciteit van aanbieder MTVNL. Per vandaag zijn de uitzendingen via dit netwerk echter weer gestaakt. Het is niet duidelijk waarom de uitzendingen via de digitale ether zijn gestaakt.

Luisteren

De radiozender blijft te beluisteren via diverse digitale radiopakketten zoals bij Ziggo en KPN. Daarnaast is de radiozender te beluisteren via de satelliet en wereldwijd via Internet. Meer informatie over deze luistermogelijkheden vind je hier.