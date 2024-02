Radiozender KINK is nu ook te beluisteren via Apple TV en Google TV. De radiozender heeft hiervoor een nieuwe versie van haar app uitgebracht in de Apple Appstore en Google Playstore.

Uitbreiding

Met de KINK-app op je tv kun je live KINK luisteren, je ziet ook in 1 oogopslag welke DJ in de studio zit en welke tracks er gedraaid zijn. Ook kun je makkelijk kiezen voor één van de themazenders: 80’s, 90’s en Distortion. In een volgende update worden ook de podcasts toegevoegd aan de app.

Beschikbaar

De tv-versie van de app is voor zowel de Appstore als de Playstore een uitbreiding van de huidige app. Wel nieuw is dat je nu voor het eerst ook op KINK kunt zoeken in de appstore van de Apple TV en Google TV. De app is voor smart-tv’s en tv-decoders die werken op het platform van Google TV nu ook beschikbaar. Meer informatie op de website van de radiozender.