De nieuwe radiozender Altijd Klassiek gaat op 1 april van start met haar uitzendingen. Aanbieder KPN gaat de zender doorgeven via haar digitale radiopakket.

Altijd Klassiek

Eind vorig jaar kreeg het bedrijf achter radiozender KINK, KINK FM B.V., toestemming van het Commissariaat voor de Media om een radioprogramma uit te zenden onder de naam Altijd Klassiek. Sindsdien is het stil gebleven rond de radiozender.

KPN

Vanaf 1 april gaat KPN de nieuwe radiozender doorgeven via haar digitale radiopakket. De radiozender neemt de plek in van Classicnl. Classicnl is vanaf die datum alleen nog online te beluisteren. “Radiozender Classicnl op kanaal 812 wordt per 1 april vervangen voor de zender Altijd Klassiek. We hoeven het dus niet met een klassiek kanaal minder te doen en kunnen blijven genieten van de tonen van Händel, Bach en vele meer“, aldus KPN.

Of meer aanbieders de nieuwe radiozender gaan doorgeven is nog niet duidelijk.