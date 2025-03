De nieuwe radiozender Altijd Klassiek is vanaf dinsdag 1 april te horen bij onder andere de aanbieders KPN, Ziggo en Odido. De zender neemt de plek in van Classicnl.

Nieuwe radiozender

Dinsdag 1 april gaat de nieuwe radiozender Altijd Klassiek van start. De radiozender is een onderdeel van KINK. “Op Alleen Klassiek hoor je non-stop 24 uur per dag, 7 dagen per week weergaloze symfonieën, de beste piano- en vioolconcerten, de meest inspirerende kamermuziek, de mooiste filmmuziek, de beroemdste orkesten en grootste solisten“, aldus de radiozender op sociale media.

Distributie

De radiozender is vanaf dinsdag 1 april te horen via het digitale radiopakket van aanbieders KPN, Ziggo, Delta Fiber, Kabeltex, Canal Digitaal, SKV (Veendam), SKP (Pijnacker-Nootdorp) en Odido. De zender neemt op deze netwerken de plek in van Classicnl dat zich per 1 april gaat richten op exclusieve distributie via Internet.

Altijd Klassiek is vanaf dinsdag ook online te beluisteren via altijdklassiek.nl en binnenkort via een eigen app.