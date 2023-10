De Eredivisie CV en de achttien eredivisieclubs zijn akkoord met het verlengen van het tv-contract met ESPN. Dit betekent dat ook na 2025 de wedstrijden van de Eredivisie live op ESPN te zien zijn.

“Mogelijkheden”

De Eredivisie CV hierover in een persbericht: In het afgelopen jaar heeft de Eredivisie CV in afstemming met de klankbordgroep, bestaande uit Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, RKC Waalwijk en Vitesse, toegewerkt naar een resultaat dat recht doet aan de waarde van het Nederlands betaald voetbal, continuïteit biedt voor de komende jaren en mogelijkheden biedt om de eredivisie(clubs) commercieel en (inter)nationaal verder te ontwikkelen.

Nieuwe deal

De nieuwe mediadeal heeft voor zowel de Nederlandse voetballiefhebbers als de clubs uitkomend in de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie, de Azerion Vrouwen Eredivisie en de KNVB-beker een positieve uitkomst, aldus Eredivisie CV. Zo ontvangen alle clubs substantieel meer inkomsten en worden reeds vanaf 2024 alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en Azerion Vrouwen Eredivisie live uitgezonden op ESPN. Ook vallen de sponsorrechten en internationale mediarechten van de eredivisie terug bij de koepelorganisatie van de achttien eredivisieclubs, de Eredivisie CV.

ACM

Telecombedrijven VodafoneZiggo, Delta, KPN en Odido zijn niet blij met deze overeenkomst. Ze noemen de deal een onderhandse overeenkomst en stappen naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De exclusieve onderhandeling en een op handen zijnde deal tussen Eredivisie CV (ECV) en Disney/ESPN over de televisierechten van de Eredivisie zijn volgens het consortium in strijd met het kartelverbod.