De samenvattingen van de Eredivisie zijn ook de komende twee jaar te zien bij de NOS.De samenwerking met Eredivisie Media & Marketing (EMM) is verlengd tot en met het seizoen 2026/’27 en omvat zowel de Eredivisie van de mannen als die van de vrouwen.

“Vertrouwde manier”

Dit betekent dat de samenvattingen van de Eredivisie de komende jaren op dezelfde, vertrouwde manier te volgen zijn bij de publieke omroep via de NOS: zowel op televisie als via NPO Start, NOS.nl en de NOS-app. Hetzelfde geldt voor de live-verslaggeving op NPO Radio 1 bij NOS Langs de Lijn. Ook behoudt de NOS de mogelijkheid om de samenvattingen en hoogtepunten van de Eredivisie online en social media uit te zenden, aldus de NOS in een persbericht.

KPN

KPN heeft de rechten verworven van de online samenvattingen van zowel de eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie. Dat betekent dat je bij deze provider vanaf het sportseizoen 2025-‘26 voor de komende vijf seizoenen terecht kan voor de samenvatting van de wedstrijden, maar ook meteen bediend wordt met de beelden van gescoorde doelpunten, via Goal Alerts.