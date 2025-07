Radio Veronica wordt sponsor van SC Telstar en volgt hun strijd als underdog in de Eredivisie komend seizoen op de voet.

Shirt

Het logo van Radio Veronica prijkt op het uit- en thuisshirt en de broek van de club. Maar de samenwerking is veel meer dan dat, zo werd woensdag bekendgemaakt tijdens de middagshow van Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof.

“Een match in karakter en geschiedenis”

Radio Veronica en Telstar vinden elkaar in hun gedeelde achtergrond én cultuur, aldus het persbericht. Beide zijn ontstaan in de jaren ’60: Radio Veronica als rebelse zeezender op de Noordzee, Telstar als club van vis en staal aan diezelfde unieke kust. Allebei kozen ze vanaf het begin hun eigen pad – eigenzinnig, herkenbaar en altijd in beweging.

Telstar werd in 1963 opgericht en speelde vanaf 1964 veertien jaar lang in de eredivisie. Daarna speelde de ploeg een tijd lang in de Eerste Divisie. Vorige maand wist de club onder leiding van Anthony Correia in zijn debuutseizoen te promoveren naar de Eredivisie. Daar beginnen de Witte Leeuwen aan hun eerste seizoen in 47 jaar.

JOE

Eerder kondigde JOE al aan dat de radiozender Official Music Partner is geworden van de voetbalclubs PSV en Feyenoord.

(Afbeelding/Fotocredits: Emre Tarlakusu)