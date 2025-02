Vanaf 3 februari 2025 introduceert streamingdienst Viaplay vier abonnementsvormen waaronder een abonnement met reclame. Bestaande abonnees worden een maand later overgezet op de nieuwe abonnementsvormen.

Abonnementsvormen

Momenteel biedt Viaplay één abonnementsvorm: een maandabonnement van 17.99 euro per maand. Vanaf 3 februari komt hier verandering in. Allereerst is er vanaf dat moment de keuze tussen een pakket met advertenties (abonnement ‘Basis’ voor 19,99 euro per maand) of zonder advertenties (abonnement ‘Standaard’ voor 21,99 euro per maand).

Jaarabonnement

Daarnaast is er de keuze uit een jaarabonnement met een looptijd van twaalf maanden of een maandelijks opzegbare overeenkomst. Een jaarabonnement voor het Basis-abonnement (met reclame) kost 16,99 euro per maand voor een overeenkomst van 12 maanden. Een jaarabonnement voor het Standaard-abonnement (zonder reclame) kost 19,99 euro per maand (overeenkomst van 12 maanden).

Bestaande abonnementen

Bestaande abonnees worden een maand later – vanaf 3 maart – overgezet naar het goedkopere Basis-abonnement. Om zonder advertenties te kijken kan dit worden aangepast naar een Standaard-abonnement onder ‘mijn account’ via de website van Viaplay.

“Magie van sport”

“Het draait bij Viaplay ook in 2025 om de magie van live sport“, aldus Marco Zwaneveld, Head of Sport Viaplay Group Netherlands. “We brengen competities van het hoogste niveau samen, zodat je de beste sporters ziet presteren op één plek. Zeker voor de kijkers die met een oranje bril naar de sportkalender kijken, belooft het een ongekend spannend jaar te worden. Zowel in de Formule 1, de Premier League als bij het darten zijn de ogen op Nederlandse titelkandidaten gericht. Wij volgen ze, vanaf de eerste rij.“, aldus Zwaneveld in een persbericht waar de nieuwe abonnementen bekend zijn gemaakt.