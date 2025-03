Ziggo Sport maakt vandaag bekend ook de komende jaren over tv-beelden van de F1 te kunnen beschikken. Daarover hebben Viaplay Nederland en moederbedrijf VodafoneZiggo vrijdagmiddag alsnog overeenstemming bereikt. Eerder was al bekend geworden dat Ziggo de sportzenders Viaplay TV en Viaplay TV+ gaat doorgeven.

De sportzender zal voortaan beelden van vrije trainingen, kwalificaties en races gebruiken in het Ziggo Sport Race Café en in Ziggo Sport Race Café De Stamtafel. Het Ziggo Sport Race Café is iedere vrijdagavond om 22.30 uur te zien op Ziggo Sport (Ziggo kanaal 14) en Ziggo Sport Totaal.

Ziggo Sport Race Café De Stamtafel zal iedere maandag na een F1-raceweekend om 22.00 uur worden uitgezonden. De eerste aflevering is vanavond. Chris Zegers en Shelly Sterk presenteren het programma om en om. Zegers trapt vanavond af, met aan tafel Olav Mol, Rob van Gameren en andere bekende stamgasten.

Directeur Marcel Beerthuizen van Ziggo Sport is verheugd: “We zijn blij met de nieuwe afspraken en het nieuwe partnership. Het Ziggo Sport Race Café staat met alle race-content en topanalisten als een huis, maar dat we alsnog F1-beelden kunnen laten zien in onze uitzendingen, maakt het compleet. In De Stamtafel kijken we voortaan uitgebreid terug op ieder raceweekend. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de andere racesporten uit ons portfolio.”