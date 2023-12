De wedstrijd in de Eredivisie tussen Feyenoord en PSV is zondag live te zien via ESPN 1.

Deze zender is bij een groot aantal aanbieders te zien in het digitale basispakket.

Topper

De wedstrijd tussen de nummer 2 (Feyenoord) en nummer 1 (PSV) van de Eredivisie wordt zondagmiddag vanaf 12.15 uur gespeeld in de Rotterdamse Kuip. Het verschil tussen Feyenoord en PSV in punten bedraagt inmiddels 7. Wanneer PSV wint wordt de achterstand 10 punten dus Feyenoord zal er alles aan doen om dat te voorkomen.

ESPN 1

De wedstrijd is vanaf 12.15 uur live te volgen op ESPN 1. De voorbeschouwing begint rond 11.45 uur op diezelfde zender. De zender is bij diverse aanbieders te zien in het digitale basispakket: Ziggo kanaal 18 / 421, KPN kanaal 14 en Odido kanaal 150. Een overzicht van de tv-kanalen bij andere aanbieders vind je hier. De samenvatting van de wedstrijd is vanaf 19.00 uur te zien via NPO 1 in NOS Studio Sport.

Radio

Op de radio is de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV live te volgen via NPO Radio 1 in het programma Langs de Lijn. Ook via de regionale omroep Radio Rijnmond is de wedstrijd te volgen via het radioprogramma Rijnmond Sport. Ook de lokale omroep van Eindhoven, Studio 040, zendt een live verslag uit van de wedstrijd via haar radiokanaal.