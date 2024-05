DJ’s Coen Swijnenberg en Sander Lantinga zijn vanaf vandaag, maandag 6 mei, te horen met hun nieuwe ochtendshow bij radiozender JOE. De DJ’s zijn elke werkdag tussen 06.00 en 10.00 uur te beluisteren op de radiozender.

Merel Westrik

Merel Westrik het nieuws gaat lezen in de Coen & Sander Show. JOE is in september 2023 op een landelijke frequentie van start gegaan. De radiozender is daarnaast te beluisteren via DAB+, diverse radiopakketten bij aanbieders zoals Odido, Caiway en Delta en wereldwijd via Internet.

“Volwassen geluid”

Zendermanager Iwan Reuvekamp laat weten: “JOE staat voor een vertrouwd, herkenbaar, verrassend maar vooral ook volwassen geluid. Dat is precies wat luisteraars van de Coen & Sander Show bij JOE mogen verwachten. Opstaan met een lach en de dag positief en goed geïnformeerd van start gaan.“