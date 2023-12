Aanbieder Odido heeft haar digitale radiopakket uitgebreid met de zender JOE. De radiozender was al te horen via FM, DAB+ en Internet.

JOE

JOE, onderdeel van DPG Media en het radiobroertje van Qmusic, is sinds september van dit jaar landelijk te horen via FM en DAB+. De programmering van de radiozender wordt momenteel opgetuigd. Zo gaan onder andere Kai Merckx, Dennis Ruyer en radio-duo Coen Swijnenberg en Sander Lantinga programma’s maken op de nieuwe radiozender.

Odido

Bij aanbieder Odido is JOE nu ook te beluisteren via haar digitale radio-aanbod. De radiozender is te beluisteren via kanaal 1016. Naast JOE zijn ook Qmusic (kanaal 1018) en Qmusic Non-stop (kanaal 1019) te beluisteren via het digitale basisaanbod van de aanbieder.

Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet. Meer informatie via de website van de radiozender.