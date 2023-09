De eerste naam in de programmering van de nieuwe zender JOE is bekend. Dennis Ruyer stapt over van Radio 538 naar JOE. Hij zal er vanaf januari elke werkdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn programma maken.

Carrière

Dennis Ruyer begon zijn carrière op de landelijke radio in 1998 bij Radio Veronica. Nadat hij in 2000 samen met Jeroen van Inkel een overstap maakte, presenteerde hij meer dan anderhalf decennium programma’s op Radio 538. Zo was hij sinds 2006 te horen met het succesvolle programma ‘Dance Department’, dat hij ook na zijn terugkeer naar Radio Veronica in 2017 bleef presenteren. Tussen 2017 en 2022 was hij te horen op Radio Veronica en sinds oktober 2022 weer op Radio 538. Ruyer kenmerkt zich door zijn strakke muziek-gedreven programma’s waarin hij toch als persoonlijkheid met passie voor muziek naar voren komt.

“Trots”

Programmadirecteur van JOE Iwan Reuvekamp: “We zijn trots dat Dennis voor JOE heeft gekozen en daarmee bijdraagt aan onze ambities. Met Dennis brengen wij, tussen de herkenbare JOE muziek, direct een vertrouwd stemgeluid. Met zijn jarenlange ervaring zal Dennis je tijdens de werkdagen verrassen met creatieve invalshoeken en muziek gedreven radio.”

JOE

De radiozender JOE is op 1 september begonnen met uitzenden op een landelijk FM-netwerk dat DPG Media heeft bemachtigd. JOE is daarnaast ook in heel Nederland te ontvangen op DAB+ en online. De zender draait muziek uit de 70s, 80s en 90s. JOE richt zich op volwassen luisteraars die vol in het leven staan en herinneringen ophalen in de muziek. JOE is dertien jaar geleden in België van start gegaan en is uitgegroeid tot een van de best beluisterde zenders van Vlaanderen.