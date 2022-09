Dennis Ruyer keert terug in de vaste programmering van Radio 538. De dj presenteert vanaf oktober iedere zondag tussen 14.00 uur en 18.00 uur de ‘538 TOP 50’. Momenteel is Ruyer nog DJ bij Radio Veronica.

Geschiedenis

Ruyer heeft een lange geschiedenis bij Radio 538. De dj is inmiddels 22 jaar verbonden aan de radiozender. Hij presenteerde meerdere eigen programma’s en was van 2006 tot en met 2021 iedere zaterdagavond te horen als presentator van het danceprogramma ‘Dance Department’. Sindsdien was hij de vaste invaller van het programma, dat vanaf oktober in handen komt van Armin van Buuren. Sinds 2017 was Dennis ook te horen in de dagprogrammering van Radio Veronica, waar hij zal vertrekken voor dit nieuwe radio-avontuur bij 538.

“Radiodroom”

Ruyer: “Iedere week vijftig artiesten die hun moment in de hit-geschiedenis claimen en dit mogen begeleiden in de ‘538 TOP 50’ is een radiodroom die uitkomt”. Daarnaast zal hij iedere vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur en zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur te horen zijn.

Mark Labrand, die in de huidige programmering de ‘538 TOP 50’ nog presenteert, maakt vanaf oktober iedere maandag tot en met vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur programma op Radio 538.