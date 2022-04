De online radiozender Joe is vanaf 1 mei ook te horen via de digitale ether (DAB+). De radiozender gaat uitzenden via het nieuwe landelijke DAB+-netwerk voor commerciële radiozenders.

Joe

Joe is het radiozusje van Qmusic en sinds 1 april 2019 te beluisteren via Internet. De radiozender richt zich voornamelijk op het uitzenden van muziek uit de jaren 70 en 80. Per 1 mei aanstaande gaat de radiozender ook de digitale ether in via DAB+. Op de sociale media van de radiozender zijn inmiddels banners geplaatst dat de radiozender via DAB+ gaat uitzenden.

De ether in

Naar verwachting wordt per 1 mei aanstaande het nieuwe landelijke DAB+-netwerk voor commerciële radiozenders actief. Het netwerk gaat uitzenden op kanaal 9C. De afgelopen week zijn er al korte testuitzendingen geweest van dit netwerk.

Capaciteit

In juni van het vorige jaar werden er door het Agentschap Telecom twaalf vergunningen geveild voor een nieuw landelijk DAB+-netwerk. Talpa, Qmusic en Kink hebben toen elk drie vergunningen verworven. Sublime, Radio Maria en Terrestial BV (RadioCorp) hebben elk één vergunning verworven. De komende weken moet duidelijk worden welke radiozender te horen gaan zijn via dit nieuwe netwerk.